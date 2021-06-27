Gazeteci Bülent Kılıç: Lütfen bakılsın, sırtıma mı yoksa boynuma mı basmış, benim nefesim alenen kesilmeye çalışıldı

'LGBTİ+Onur Yürüyüşü'ne yapılan polis müdahalesi esnasında görüntü almak isteyen AFP'nin foto-muhabiri Bülent Kılıç, "Lütfen bakılsın, sırtıma mı basmış, yoksa boynuma mı basmış, dün benim nefesim alenen kesilmeye çalışıldı" dedi.