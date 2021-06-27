Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Göbeklitepe yakınında 11 yeni tepe daha keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız" dedi.