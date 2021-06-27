Tekirdağ'da 13 yaşındaki üvey kızı tarafından darp edilip bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde iddiaya göre, üvey annesiyle tartışan 13 yaşındaki E.N.O, önce İngiliz anahtarıyla dövdüğü üvey annesini Z.O.'yu daha sonra bıçakladı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre E.N.O., daha sonra evden çıktı. Bıçaklama olayından sonra eve gelen İ.O. eşini yerde kanlar içerisinde gördükten sonra hemen durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede eve gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme başlatarak, kaçan kız çocuğunu arama çalışması başlattı. E.N.O. İstanbul Silivri ilçesinde yakalandı.
Kız çocuğu alınan ilk ifadesinde olayı itiraf etti. Z.O.'nun cansız bedeni morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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