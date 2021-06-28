İstanbul Tabip Odası'ndan aşı karşıtı açıklamalar yapan doktora soruşturma

İstanbul Tabip Odası, Üsküdar'da, 'Plandemi Büyük Buluşması' adı altında düzenlenen 'miting'de aşı karşıtı açıklamalar yapan ve aşı yapan hekimlerle ilgili "Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler" diyen doktor Bilgehan Bilge hakkında soruşturma açtıklarını duyurdu.