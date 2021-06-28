Ahmet Hakan: Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rehber, tam anlamıyla gazete düşmanı bir rehber

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından bazı iş yerleri için getirilen 'gazete bulundurma yasağını' eleştirdi. Hakan, "Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bu rehber, tam anlamıyla gazete düşmanı bir rehber" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki bazı maddelere tepki gösterdi.

Hakan, bunları 'Berber, kuaför ve güzellik salonlarında gazete yasağı', 'Spor salonlarında gazete yasağı', 'Kahve ve kıraathanelerde gazete yasağı', 'Çay bahçelerinde gazete bulundurulmasına ilişkin yasak', 'Dernek lokallerinde gazete bulundurma yasağı', 'İnternet kafelerde gazete bulundurma yasağı', 'Halı sahalarda gazete bulundurma yasağı', 'Bilardo salonlarında gazete bulundurma yasağı' olarak sıraladı.

Listenin böyle uzayıp gittiğini belirten Hakan, "Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bu rehber, tam anlamıyla gazete düşmanı bir rehber. Hiçbir bilimsel veri, gazete ile Kovid-19 arasında bağlantı kurmaya izin vermezken rehberi hazırlayanlar, bu bağlantıyı kurmuşlar. Neye göre?Kafalarına göre" ifadesini kullandı. Hakan, şöyle devam etti: