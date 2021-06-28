Bahçelievler'de 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Bahçelievler'de gece saatlerinde 6 katlı bir binanın en üst katında oturan kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı bina ile yandaki apartmanın boşluğuna düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katında eşi ve iki çocuğuyla yaşayan 39 yaşındaki Hülya Karabul, henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu bina ile yandaki apartmanın arasındaki boşluğa düştü.

Gürültü nedeniyle evlerinden çıkan bina sakinleri, iki bina arasında ağır yaralanan Karabul'u görünce itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karabul'u düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de itfaiye ekipleri ile yaptıkları incelemede Karabul'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Karabul'un cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.