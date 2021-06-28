MetroPOLL anketi: Katılımcıların yüzde 48.6'sı 'Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmuyorum' dedi

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Kanal İstanbul projesine ilişkin yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre katılımcıların yüzde 37.6'sı "Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna "Evet, doğru buluyorum" yanıtını verdi. "Hayır, doğru bulmuyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 48.6.

Kamuoyunda Kanal İstanbul projesine ilişkin tartışmalar sürerken, Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı dün yayımlanan yazısında en iyi çözümün bunu Trakya ve İstanbul'daki halka sormak olduğunu söyledi.

Altaylı, "Bu kadar önemli bir proje 'İnadına yapacağım' diye yapılmaz. 'İstiyorsanız yaparız' diye yapılır. Çünkü sonuçta ihaleyi iktidar verecek ama yıllar boyunca ceremeyi millet çekecek. En yetkili kişinin söylediği gibi 'Söke söke' ya da başka türlü bu parayı halk ödeyecek. Elinizdeki onca gazete, televizyon, para ve güce rağmen ceremeyi çekecek olana sormaya korkuyorsanız o başka tabii" dedi.

Bahsi geçen yazının ardından MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar, kişisel Twitter hesabında Altaylı'yı etiketleyerek nisan ayında gerçekleştirdikleri anketten bir detay aktardı.

Buna göre katılımcıların yüzde 37.6'sı "Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna "Evet, doğru buluyorum" yanıtını verirken, "Hayır, doğru bulmuyorum" diyenlerin oranı yüzde 48.6 olarak belirlendi. "Fikrim yok/Cevabım yok" diyenlerin oranı ise yüzde 13.8 oldu.

© Fotoğraf : Twitter / Özer Sencar Sencar'ın paylaşımında, cevapların 24 Haziran 2018'deki milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılımı da yer aldı.

Araştırmaya katılan AK Partili seçmenlerin yüzde 70.6'sının, MHP'li seçmenlerin de yüzde 54.6'sının söz konusu soruya "Evet, doğru buluyorum" yanıtını verdiği görüldü.

CHP'lilerin yüzde 85.3'ü, İYİ Partililerin yüzde 80.3'ü, HDP'lilerin yüzde 87.3'ü ve Saadet Partililerin yüzde 68.4'ü ise Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

​Araştırma, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 16-21 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 1752 kişi ile yapıldı. Araştırmanın 0.95 güven sınırları içinde +/- 2.34 hata payı ile CATI (Bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.