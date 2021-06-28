Türkçe yeterliliği olmayan Suriyeliler mesleki eğitime kayıt yaptırabilecek

MEB, Suriyelilerin mesleki eğitime erişimini kolaylaştırmak için kayıtta 'A2' düzeyinde Türkçe dil sertifikası zorunluluğunu kaldırdı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki eğitime erişimlerini artırmak için geçen Nisan ayından itibaren çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan toplantılarda, iş gücü piyasasına geçişi kolaylaştıran ve uyumu güçlendiren mesleki eğitim merkezlerine Suriyelilerin erişimlerini artırmaya yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantılarda mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin yaklaşık yüzde 2'sini oluşturan Suriyelilerin oranını yüzde 10'a çıkartabilmek için atılacak adımlar belirlendi.

Sertifika zorunluluğu kaldırıldı

Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırabilmeleri için 'A2' düzeyinde Türkçe dil bilgisine sahip olduklarını gösteren sertifika almaları gerekiyordu.

Bu nedenle bu kapsamdaki çoğu Suriyeli mesleki eğitime erişimde zorluk yaşıyordu. Bu sorunu çözmek için mesleki eğitim merkezlerine kayıtta 'A2' düzeyinde Türkçe dil sertifikası zorunluluğunu kaldırılarak, yoğun Türkçe eğitimi kayıttan sonraki ilk yıla taşındı. 'A2' dil belgesi olanlar da bu eğitimden muaf tutuldu.

Yeni düzenleme ile Türkçe dil yeterliliği olmayan Suriyeliler de mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırabilecek. Bu öğrenciler 9. sınıfta yoğun bir Türkçe dil eğitimi alabilecekler ve mesleki eğitim merkezlerinde eğitimlerine devam edebilecekler.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye'nin şu anda en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Okul çağındaki Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinde çok önemli mesafeler alınmış olup, tüm kademelerde okullaşma oranlarını artırmak için Bakanlığımız çok sayıda projeyi başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Eğitim sistemimizden çoğu Avrupa ülkesinin öğrenci sayısından fazla Suriyeli öğrenci eğitim almaktadır. Verdiğimiz bu hizmetin çeşitliliği ve kalitesini artırmak için yeni projeler yürütüyoruz. Özellikle son üç yılda bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyuma büyük ağırlık verdik ve çok sayıda uluslararası projeyi de yürütmekteyiz. Nisan ve Haziran aylarında projelerde gelinen noktayı ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek için kapsamlı toplantılar yapmıştık. Toplantılarda belirlenen sorun alanlarından bir tanesini artık çözmüş bulunuyoruz."

‘2021 hedefimiz yüzde 10'a çıkarmak’

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin özellikle iş gücü piyasasına entegrasyonlarının sağlanmasında mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu fırsatlara dikkat çeken Özer, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler haftada bir gün okulda eğitim alırken diğer günler işletmelerde beceri eğitimi almaktalar. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri dört yıllık eğitim boyunca asgari ücretin üçte biri kadar ücretle de desteklenmektedir. Ayrıca, mesleki eğitim merkezlerinden yararlanmak için sadece ortaokul mezunu olmak yeterli olup yaş sınırı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, mesleki eğitim merkezleri eğitim çağ nüfusu dışındaki Suriyelilerin iş gücü piyasalarına geçebilmeleri için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Şu anda bu merkezlerimizde eğitim alan yaklaşık 150 bin öğrencinin sadece 3 binini yani yaklaşık yüzde 2’sini Suriyeliler oluşturuyor. 2021 yılında hedefimiz bu oranı yüzde 10’a çıkartabilmektir. Yaptığımız yeni düzenleme bu hedefe ulaşmamızda önemli katkı sağlayacaktır."