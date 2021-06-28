Adnan Oktar'ın malları satışa çıktı: Listede dünyaca ünlü birçok marka var

Adnan Oktar grubuna bağlı şirketlere ait eşyalar satışa çıkarıldı. Altı şirkete ait mallar arasında büro mobilyaları ve bilgisayarların yanında, dünyaca ünlü markaların ceketleri, kravatları, gömlekleri dahi var.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Adnan Oktar grubunun şirketlerine ait menkul malları satışa çıkardı. Eşyalar 8 Temmuz’da ihaleyle satılacak.

TMSF tarafından yapılan duyuruda menkul malların her bir şirket bazında topluca satılacağı açıklandı.

Malların markası, modeli, adedi, birim fiyatı tek tek sıralandı. Altı şirkete ait mallar arasında büro mobilyaları ve bilgisayarların yanında, dünyaca ünlü markaların ceketleri, kravatları gömlekleri, antika mobilyalar, vazolar heykeller bulunuyor.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre; listede Mac Renzi, Vettriano, Beymen takımlar, Giovanni Pico, Davidoff gömlekler, Daniel Hechter, Benties Versace, Dupy kravatlar bulunuyor. Listede spor ayakkabısı dahi var.

Tekliflerin ihale gününden bir önceki iş günü olan 07 Temmuz 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun İstanbul’daki binasına verilebilecek. Listede büro malzemelerinin dışında özel eşyalar da yer alıyor.