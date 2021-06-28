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    Ticari araç sürücüleri için son 4 gün: 'Psikoteknik belgesi' zorunlu hale geliyor

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106281044835222-ticari-arac-suruculeri-icin-son-4-gun-psikoteknik-belgesi-zorunlu-hale-geliyor/

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Haziran'dan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezai işlem uygulanacak ve araç kullanmalarına da izin verilmeyecek.

    İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 30 Haziran'dan itibaren ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor.

    Türkiye'de psikoteknik merkezlerinin 15 yıldır faaliyette olduğunu belirten Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, "Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını asgariye indirmek için uygulanan psikoteknik testi 30 Haziran 2021 itibariyle ticari araç sürücülerine mecburi hale getirildi. Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülere bin 181 lira ceza kesecek" diye konuştu.

    12 farklı test uygulanacak

    Psikoteknik raporlarının, refleks, algı ve muhakeme gibi testleri ölçtüğünü belirten Kutlu, "1.5 saatlik test sırasında bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor" dedi.

    Bütün ticari araç kullanıcılarının Türkiye'nin 847 noktasında yer alan merkezlere 1 Temmuz tarihine kadar bu belgeyi almak için sabah 08.00 ile 23.00’a kadar gidebileceklerini ifade eden Kutlu, "Aldıkları değerlendirme sonucu, psikiyatri doktorunun onayından sonra e-nabız rapora düşecektir. 1 Ocak tarihinden önce rapor alan sürücülerin mutlaka e-nabız uygulamalarından rapor sonuçlarını kontrol etmelerini istiyoruz. Bu tarihten sonra alanlar ise, mutlaka e-devlet üzerinden raporlarının kontrol etmeliler" diye konuştu.

    Sadece servis, şehirlerarası otobüs, toplu taşıma değil herkesin bu testte tabi tutulması gerektiğinin altını çizen Kutlu, "Sosyal hassasiyetimizi arttırmamız gerekiyor. Ticari araç sürücülerinin bu raporu almasının ardından bir yılda Türkiye genelinde trafik kazalarında yüzde 10 gibi bir azalma bekliyoruz" dedi.

    3 Eylül 2021 tarihinde tüm servis şoförleri meslekî yeterlilik belgesi almaları da zorunlu hâle geldiğini belirten Kutlu, "Bu raporu almadan önce ise psikoteknik raporu alma mecburiyeti var. Ticari araç kullanıcılarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar psikoteknik raporu almalarını istiyoruz. Sürücülerin, psikoteknik merkezlerimize dinlenmiş olarak gelmelerini istiyoruz. Gelmeden önce mutlaka randevu almaları gerekiyor. 200 liraya 5 yıllık psikoteknik değerlendirme raporu alınabiliyor" dedi.

    Yapılan araştırmaya göre, trafik kazalarının yüzde 45’inin karar verme, yüzde 40'nın kabiliyet ve algılama, yüzde 13’ünün ise kritik refleksten kaynaklandığını anlatan Cengizhan Kutlu, "Bizler sürücü kurslarına kayıt olmadan önce psikoteknik değerlendirme testinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu rapor, hastane raporundan daha önemli. Anne ve babalar, çocuklarını sürücü kurslarına yazdırmadan önce mutlaka psikoteknik testine gitmelerini sağlasın" diye konuştu.

    Etiketler:
    Trafik, psikoteknik test, ağır ticari araç
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