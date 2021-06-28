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    Erdoğan: Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106281044835291-erdogandan-turksat-5b-uydusu-aciklamasi-amacimiz-yilin-son-gunlerinde-uzaya-gondermek/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 6A uydusunun üretildiğini, gelecek yıl fırlatmayı planladıklarını belirterek "Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan Türksat 5A ile Türkiye'nin hem mevcut uydularını yedekleyeceğini, hem de yörünge haklarını garanti altına alacağını belirten Erdoğan, "Bu uydumuz ülkemizle birlikte Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Ortadoğu, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayacak geniş bir coğrafyaya hizmet verecektir" dedi.

    Erdoğan, Türksat 5A'nın sağlayacağı yüksek katma değerle kendi alanında çok önemli bir proje olduğunu belirterek "Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda. TÜRKSAT 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon 9 roketiyle uzaya göndermektir" ifadesini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır. Türksat 6A uydumuzu ürettik, test aşamadındaki uydumuzu önümüzdeki yıl fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir.
    • Kamu hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınının elektronik devlet sistemi içinde yürütülebildiği bir dönemde yaşıyoruz. Bizim gençliğimizde cep telefonu veya bilgisayarda birkaç tuşa basarak gerçekleştirdiğimiz işlemlerin her biri için günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca uğraşmak gerekiyordu. İnsanların birbirleriyle iletişimi, görüşmesi, konuşması için belli programlara ihtiyaç vardı. Bugün cep telefonu ve onun üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesindeki insanla iletişime geçmek mümkündür."

    Erdoğan, ülkeler ve toplumlar arasında ciddi adaletsizliklerin söz konusu olduğunu vurgulayarak "Kimi yerlerde dijital çağın her imkanı varken, kimi yerlerde hala ilkel dönemin şartlarıyla mücadele eden topluluklar var" diye konuştu.

    'Yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında paylaşacağız'

    "Her alanda kritik öneme sahip dijital altyapıyı daha da geliştirmekte kararlıyız. Ülkemizi dijitalleşmenin getirdiği küresel değer sisteminin en üstüne çıkarmak için fiber altyapı başta olmak üzere gereken adımları daha hızlı atmanın kararlılığı içerisindeyiz. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

    • "Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız. 15 Temmuz'da bu merkezde şehit olan iki kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Ve bu şehitlerimizle ülkemiz yükseldi. Yükselmeye devam ediyor. Bu duygularla bir kez daha hizmete alma vesilesiyle Türksat 5A uydumuzun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Allah'tan diliyorum."

     

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