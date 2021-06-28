Oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti

Muğla Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı.

İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazenin nerede ve ne zaman defnedileceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.

#AliDemirel’i de yitirmişiz… Onurlu ve güzel bir hayat sürmüş olmanın gönül rahatlığıyla…



Görsel: @ErhanTuncer arşivi. pic.twitter.com/xoIyWshEZF — Tekin Deniz (@TekinDeniz_) June 28, 2021

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