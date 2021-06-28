Baro seçiminde Sedat Peker’e 7 oy çıktı

Muğla Barosu'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Cumhur Uzun yeniden seçildi. Seçimlerde Sedat Peker’in de isminin sandıktan çıkması dikkat çekti. Açılan sandıklardan Peker'e 7 oy çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen Muğla Barosu seçimleri yapıldı. 26 Haziran'da Genel kurul toplantısıyla başlayan kongre süreci, 27 Haziran'da yapılan seçimle tamamlandı.

Sözcü gazetesinden Mustafa Sarıipek'in haberine göre Muğla Barosu'nda son üç dönemdir baro başkanlığını yürüten Cumhur Uzun ile Emine Yenilmez Aydemir’in aday olduğu seçimde Uzun, 581 oy alarak yeniden başkan seçildi. Yenilmez Aydemir’in ise 385 oy aldığı öğrenildi.

Bu arada Sedat Peker'in de isminin sandıktan çıkması dikkat çekti. Açılan sandıkların sonunda 7 oyun Sedat Peker'e verildiği görüldü.