AYM, 65 yaş üzeri emekli öğretmenlerin ek ders karşılığı ücreti alması halinde, maaşlarının kesilmesine karar verdi

Anayasa Mahkemesi, 65 yaşını doldurmuş emekli öğretmenlerin ek ders karşılığında ücret almaları halinde emekli maaşlarının kesilmesine karar verdi. Öğretmenlere haftada 30 saat ders görevi karşılığında 2 bin 340 lira veriliyordu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen de, çift maaşın önlenmesi konusunda milletvekillerinin öncü olması çağrısında bulundu ve emekli maaşlarının kesilmesi gerektiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin, 'Kuralların Anayasa'ya uygun/olup olmadığına (norm denetimi) ilişkin kararı' geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Karara ilişkin dava Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından 65 yaşın üzerindeki emekli öğretmenlerin, ilkokul veya halk eğitim merkezlerinde, fiilen verdikleri dersler karşılığında kendilerine ödenmekte olan ders ücretlerinin kesilmesi, ödenmiş olanların geri alınmasına yönelik idari işlemin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz yolu kullanılarak açılmıştı.

Yüksek mahkemede verilen kararda, uygulamanın Anayasa'ya aykırı olmadığı belirtildi.

"Kamuoyu vicdanında yaralanmalara yol açıyor"

Mahmut Esen karara ilişkin olarak "Kamu yönetiminde bazı bürokrat ve siyasilerin birden çok göreve atandıkları, emekli aylığı başta olmak üzere aylık, huzur hakkı vb. adlarla birden çok aylık aldıkları, konunun son zamanlarda gündem oluşturduğu, uygulamanın giderek yaygınlaştığı görülmektedir" değerlendirmesini yaptı ve ekledi: