Akşener'den 'söke söke' tepkisi: Erdoğan, Batılı ülkelerin ya da Çin gibi ülkelerin avukatı mıdır?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un finansmanına ilişkin kullandığı "O parayı tahkim yoluyla söke söke alırlar" ifadesini eleştirdi. Akşener, "Erdoğan, milletin başı, Cumhurbaşkanı mıdır? Yoksa tahkim üzerinden Batılı ülkelerin yada Çin gibi ülkelerin avukatı mıdır?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'da esnaf ve vatandaş ziyaretleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kanal İstanbul'a yatırım yapanların paralarını vermeyeceğiz" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "O parayı tahkim yoluyla söke söke alırlar" sözleri başlayan tartışmalara değindi.

Yeniçağ gazetesinin aktardığına göre "Birincisi Erdoğan, anlaşılıyor ki gelecek ilk seçimde kazanamayacaklarını anlamış. İkinci olarak ise Erdoğan 'Söke söke alırlar' diyerek milleti tehdit etti" diyen Akşener şöyle devam etti:

"Erdoğan, milletin başı, Cumhurbaşkanı mıdır? Yoksa tahkim üzerinden Batılı ülkelerin yada Çin gibi ülkelerin avukatı mıdır? Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Kendi partim adına tekrar söyleyeyim. Yerli, yabancı tüm şirketlere sesleniyorum: Bu ihalenin içinde yer alanlar, biz kesinlikle ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz, şimdiden bilin. Erdoğan da bunu kabul etmiş görünüyor."

'Türkiye'nin dağına taşına çökülmüş'

Muğla’da çıkan yangınla ilgili görüşleri sorulan Akşener, şu yanıtı verdi: