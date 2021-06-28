Doğalgaz ithalatı Nisan'da yüzde 79.4 arttı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı 2021 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79.4 artarak 4 milyar 725 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), 2021 yılı Nisan ayına ilişkin Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 146 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 578 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Dünya'nın haberine göre bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 199 artarken, LNG ithalatı yüzde 53.6 düştü. Böylece toplam doğalgaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79.4 artarak 4 milyar 725 milyon metreküp oldu.

Nisanda en fazla doğalgaz ithalatı 2 milyar 508 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 867 milyon metreküple İran, 771 milyon metreküple Azerbaycan takip etti. Bu dönemde Rusya'dan ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 433 ve yüzde 100 artarken, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarı yüzde 16 geriledi.

'Bu dönemde, doğalgaz tüketimi de yüzde 51.9 arttı'

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğalgaz tüketimi de yüzde 51.9 arttı ve 4 milyar 901 milyon metreküp oldu. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 273 artışla 911 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 12 artarak 1 milyar 920 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi ise yüzde 68.8 artışla 364.6 milyon metreküp oldu.

Geçen yıl Nisan'da koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve tüketimde düşüş görülmüştü. Bu durum, doğal gaz ithalatı ve tüketiminin Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre büyük artış göstermesine neden oldu.

Stok miktarında artış yaşandı

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.7 artışla 2 milyar 30 milyon metreküp oldu.

Doğalgaz stokunun yüzde 88'ini 1 milyar 788 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 12'sini ise 242 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu. Bu dönemde yer altı ve LNG depolama terminallerindeki stok miktarları sırasıyla yüzde 40.5 ve yüzde 61.1 artış gösterdi.