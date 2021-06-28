CHP Sözcüsü Öztrak'tan YKS açıklaması: Boş kalacak kontenjanlara Katarlıları doldurmak için mi bunu yaptınız?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "YKS'de neden bu kadar zor sorular soruldu? Acaba boş kalacak kontenjanlara Katarlı öğrencileri doldurmak için mi bunu yaptınız?" dedi.

CHP'li Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Öztrak, 36 Katar savaş uçağının, 250 Katar askerinin 5 yıl süreyle Türkiye'de konuşlandırmaya hazırlanıldığını iddia ederek, Katar'a ait bu savaş uçakları ve askerlerinin kimi kimden koruyacağını sordu.

Hafta sonu üniversite sınavlarındaki soruların zor olduğunu duyduklarını dile getiren Öztrak, "Neden bu kadar zor sorular soruldu? Boş kalacak kontenjanlara Katarlı öğrencileri doldurmak için mi bunu yaptınız?" sorusunu yöneltti.

Öztrak, "En son yaptıkları protokol ortada tıp fakültesi ve tıpla ilgili pek çok bölüme Katarlı öğrencilerin girişinin önünü açıyor. 'Sadece askeri öğrencilerin değil, silahlı kuvvetlerin asker veya sivil öğrencileri' diyerek, Katarlı öğrencilere uçsuz bucaksız imkan tanıyor" dedi.