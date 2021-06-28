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    Ahmet Palankoyev

    Rus yatırımcılardan Bodrum'a 83 milyon dolarlık spor ve eğlence kompleksi yatırımı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106281044838765-palankoyev-ruslar-bodruma-83-milyon-dolarlik-spor-ve-eglence-kompleksi-yatirimi-yapacak/

    Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Rus yatırımcılar tarafından Bodrum'da 83 milyon dolar yatırımla bir spor ve eğlence kompleksinin hayata geçirileceğini açıkladı.

    Rus yatırımcılar, Bodrum'da 83 milyon dolarlık spor ve eğlence kompleksi kurmaya hazırlanıyor.

    Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Bodrum'da Bodrum Arena ismini alacak dev bir kompleksin, Rusya-Türkiye İş Konseyi'nin aktif desteği, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) işbirliğiyle kurulan Sportİnvest Bodrum AŞ tarafından inşa edileceğini söyledi.

    Toplamda 75 bin metrekarelik alana kurulacak ve 83 milyon dolara mal olacak spor ve eğlence kompleksinin inşaatının 5 ay içinde başlayacağını dile getiren Palankoyev, komplekste hokey pistleri, halka açık paten alanları, gösteri merkezi, kongre, konferans ve sergi salonları, spor mağazaları, yemek alanları gibi bölümlerin bulunacağını belirtti.

    Palankoyev, "Kompleks, hokey, artistik patinaj, diğer buz disiplinlerinde spor yarışmaları düzenlemek, ayrıca kitlesel kültür, eğlence etkinlikleri, bilimsel ve halka açık toplantılar ve kongreler, sergiler ve sunumlar düzenlemek amacıyla yıl boyunca hizmet vermesi için tasarlandı. Komplekste konserler ve açık hava etkinlikleri de düzenlenebilecek" ifadelerini kullandı.

    Spor turizmine katkı sağlayacak

    Palankoyev, komplekste 300 kişinin istihdam edileceğini belirtti. 15 ayda tamamlayıp hizmete almayı planladıkları Bodrum Arena'nın Türkiye'nin ve Bodrum'un spor turizmine katkı sağlayacağını aktaran Palankoyev, şu değerlendirmede bulundu:

    "Türkiye'de özellikle kış sporları ile ilgili bu gibi salonlara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Rus turistlerin de son zamanda radarına giren Bodrum'da böyle bir yatırımın yapılması hem ülkeler hem de ülke vatandaşları için çok önemli. Proje kapsamında ayrıca buz hokeyi, buz pateni ve diğer buz sporlarıyla ilgilenen gençlerin eğitim alabileceği bir okul açmak istiyoruz." 

    Palankoyev, proje kapsamında 600 yataklı bir otel kompleksi, spor salonu, spor tıbbı merkezi ve olimpik yüzme havuzu da inşa edileceğini ifade etti.

    Bodrum Arena'nın benzersiz ve yüksek teknolojiye sahip bir tesis olacağını belirten Palankoyev, şöyle devam etti:

    "Projenin uygulanmasında 'yeşil bina' standartları çevreye özen göstererek uygulanacak. Dünyada benzeri olmayan inşaatta son teknolojiler kullanılacak. Mesela 130 metre genişliğe sahip tek açıklıklı ahşap kirişler yapının temelini oluşturacak. Bu teknolojinin kullanılması, inşaat süresini önemli ölçüde azaltmaya ve işletme maliyetlerini düşürmeye yarayacak. Bu teknoloji, çevreye duyarlılık, modern tasarım ve maksimum sayıda ışık ve ses ekipmanını barındırma yeteneği açısından mevcut metal çerçeve yapılarından farklıdır."
    Etiketler:
    Ahmet Palankoyev, Bodrum, Türkiye, Rusya, TUI Rusya, Rusya-Türkiye İş Konseyi
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