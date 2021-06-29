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    Bakan Kurum: Toplamda 61 Millet Bahçesi'ni tamamladık

    Bakan Kurum: Toplamda 61 Millet Bahçesi'ni tamamladık

    © İHA / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106291044839806-bakan-kurum-toplamda-61-millet-bahcesini-tamamladik/

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplam 61 Millet Bahçesi'ni tamamladıklarını belirterek, devam eden ve yapımı tamamlanan yaklaşık 57 milyon metrekarelik 326 adet Millet Bahçesi olduğunu söyledi.

    Bakan Murat Kurum, çeşitli ziyaretler için geldiği Konya’da yapımına devam edilen Millet Bahçesi alanında incelemeler yaptı. Burada çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurum, açıklamalarda bulundu.

    Eski stadın bulunduğu yeri hem Konyaspor’un anılarını yaşatacak, hem de tüm Konya’ya hizmet verecek bir Millet Bahçesi'ne dönüştüreceklerini ifade eden Murat Kurum, “Bu çerçevede Konya merkez ve ilçelerinde toplamda yaklaşık 2 milyon 400 bin metrekarelik 14 Millet Bahçesi'ni projelendirdik ve bu çerçevede Türkiye’nin ekolojik dönüşümünü gerçekleştirmek üzere Millet Bahçesi projelerini kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm Türkiye’de 10 Millet Bahçesi'ni daha milletimizle buluşturmuştuk. Toplamda 61 Millet Bahçesi'ni tamamladık ve bitirdiğimiz, devam eden şu an yaklaşık 57 milyon metrekarelik 326 adet millet bahçemiz var. Hedefimiz bu çerçevede 81 ilimizde 81 milyon metrekare hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

    Murat Kurum
    © AA
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    Konya’da yer alacak Millet Bahçesi'nin içinde yaklaşık 14 bin 400 kişi kapasiteli bir selatin camisinin olacağını kaydeden Kurum, “Bu camimiz Selçuklu, Osmanlı mirası Konyamızda Cumhuriyet Dönemine ait yapacağımız önemli bir eser olacak. İnşallah atalarımızın yadigarlarını koruduğumuz, gün yüzüne çıkardığımız ve burada şehir stadyumunun bulunduğu alandan da yeni camimizle selamladığımız bir anlayışla projemizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

    Bakan Kurum, Millet Bahçesi'ndeki incelemelerinin ardından Konya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya Kurum, son yapılan genel kurulda yeniden başkan seçilen Sefa Özdemir’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, 15 Temmuz Millet Bahçesi, Millet Bahçesi, Konya, Açıklama, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum
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