Eski eşine bardak ve meyve bıçağıyla saldırdı

Manisa’nın Soma ilçesinde, 3 çocuk annesi İ.Ö., 3 ay önce boşandığı eski eşi E.Ç. tarafından bir kafede bardak ve meyve bıçağıyla darbedildi. Kafede bulunan erkek müşteriler yaşananları izlerken, şiddete engel olmaya çalışan 2 kadın da E.Ç.'nin saldırısına uğradı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Soma'da bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce E.Ç.’den boşanan 3 çocuk annesi İ.Ö., eski eşiyle kafede buluştu.

Çift arasında bir süre sonra sözlü tartışma başladı. Sandalyesinden kalkan E.Ç., masada bulunan su bardağı ve meyve bıçağıyla İ.Ö.'nün başına vurmaya başladı.

Buluşmaya 4 aylık bebeği ile gelen İ.Ö., eşinin darbelerinden korunmaya çalışırken, arka masada oturan 2 kadın müdahale etti.

Masalarından kalkan kadınlar, yardıma koşarakengellemeye çalıştı. Bu sırada E.Ç., kendisine tepki gösteren iki kadına da saldırarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kafeye gelen sağlık ekipleri şiddeti engellemeye çalışırken hafif şekilde yaralanan 2 kadına olay yerine müdahale ederken, aldığı darbelerle yaralanan İ.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren İ.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski eşi ile engel olmaya çalışan 2 kadını darp ettikten sonra kaçan E.Ç.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntülerde şiddete uğrayan kadını yine arka masada oturan 2 kadının korumaya çalıştığı, yan masada oturan 2 gencin ise yaşananları sadece izlediği görüldü.

Ayrıca görüntüde E.Ç.’nin kendisine engel olmak isteyen 2 kadına saldırıp olay yerinden kaçtığı yer aldı.