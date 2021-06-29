Kadıköy'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dört katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Osmanağa mahallesinde saat 07:00 sıralarında 4 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangına, çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Alevlerin söndürülmesinden sonra dairede kalanlardan 20'li yaşlardaki Y.G.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Dairede 8 gencin kaldığı ve yangından hemen sonra çıktıkları öğrenilirken, yangında hayatını kaybeden Y.G.'nin cenazesi ambulansa taşınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Binadan çıkan Mehmet Başaran, "İçerde uyuyorduk, bir abi bağırdı hemen dışarı koştuk" dedi. Binadan çıkan Abdullah Sarkman ise, "Aşağıdan zile bastılar, biz de balkona çıktık. İçeriyi duman sarmıştı, biz de aşağı inemedik" şeklinde konuştu.

Yangının başladığı dairenin hemen altındaki işyerinin sahibi, "Alt taraftaki dükkan benim. Üst taraftaki alana yatak atmışlar orada yatıyorlar. Orayı blok yapmışlar. Orada bekarlar kalıyor" diye konuştu.