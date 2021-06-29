Selvi: Kritik bir eşikteyiz, ya demokrasi kazanacak ya da Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen güçler

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin kritik bir eşikte olduğu görüşünü dile getirerek "Ya demokrasi kazanacak ya da Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen güçler. Henüz mücadelenin başındayız" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Türkiye’nin önündeki kritik eşik' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak 27 Nisan 2007'de verilen e-muhtıra ve 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminde yaşananları hatırlattı.

"Türkiye geçmişte de kimi zaman kritik eşiklerle karşı karşıya geldi. Kimi zaman o kritik eşiği aşamadı. O zaman Türkiye kaybetti" diyen Selvi, devamında "Emekli amirallerin bildirisi ile başlayıp, video operasyonları ile devam eden, HDP İzmir İl Başkanlığı’na yapılan silahlı baskınla süren bir süreç yaşanıyor" görüşünü dile getirdi.

Bunun bir 'iklim', bir 'ekosistem' olduğunu söyleyen Selvi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça Türkiye'de bu mekanizmaların hayata geçtiğini ifade etti ve "Yeni bir sınamanın eşiğindeyiz" dedi. Selvi, şöyle devam etti: