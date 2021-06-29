Almanya'dan Türkiye'ye döndüler, çobanlık yapmaya başladılar: Baba iki, kızları üç dil biliyor

Denizli'de Gökpınar Baraj Gölü etrafında sürüsünü otlatan çoban Hamza Toktaş iki, kızları İlayda ve Dalya da üç dil biliyor. Baba Toktaş, "Hayvanları otlatırken kendi aramızda Almanca konuşuyoruz" diyor.

Denizlili Hamza Toktaş, 16 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Dört yıldır Gökpınar Baraj Gölü çevresinde çobanlık yapan Toktaş'a, kızları İlayda ve Dalya da yardım ediyor.

Ailede baba Hamza Toktaş, Türkçe ve Almanca olmak üzere iki dil, kızları İlayda ve Dalya ise Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere üç dil biliyor. Baraj gölü çevresindeki otluk alanlarda koyunlarını besleyen çoban baba ve kızları, bildikleri dilleri unutmamak için kendi aralarında İngilizce ve Almanca konuşuyor.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre dede mesleğine sahip çıktığını belirten çoban Hamza Toktaş, "2016 yılında yurtdışından ülkemize geldim. 2017 yılında dede mesleği olan hayvancılığa başladım. Recep Yazıcıoğlu Gölet’i etrafında hayvanlarımı organik besliyorum. Kızlarım İlayda ve Dalya bana yardım ediyor. Hayvanları otlatırken kendi aramızda Almanca konuşuyoruz. Kızlarım üç dil biliyor. Ben ise iki dil biliyorum. Şu anda kurbana hazırlanıyoruz" dedi.

Sürüyü üç dille güdüyorlar

Toktaş'ın kızı İlayda Toktaş da, "Babam çobanlık mesleğini sevdiği için bu mesleği yapmaya başladık. Babama destek olmak için hep birlikte hayvanlarımıza bakıyoruz. Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere üç dil biliyoruz. Hayvanları güderken bildiğimiz dilleri unutmamak için Almanca ve İngilizce konuşuyoruz" ifadesini kullandı.

Babası ve ablasıyla gölün çevresinde sürüyü güden Dalya Toktaş ise şöyle konuştu: