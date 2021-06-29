Erdoğan'ın paylaşımına 'Yav he he' yorumunu yapmıştı: Gazeteci, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sosyal medya mesajının altına "Yav he he" yazan gazeteci Cem Bahtiyar, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Savcı mütalaasında, 'paylaşımın içeriğinde hakaret suçuna vücut verebilecek unsurların bulunmadığını' belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'da paylaştığı "Tüm dünyaya sesleniyorum, bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" mesajına "Yav he he" yorumunu yapan gazeteci Cem Bahtiyar, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla açılan davada beraat etti.

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek'in aktardığına göre Bandırma 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına katılan Bahtiyar, yaptığı yorumun suç olmadığını eleştiri olduğunu dile getirerek beraatını istedi. Duruşma savcısı mütalaasında, "Düşünce ve kanaat hürriyeti ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında kaldığı, bahse konu paylaşımın içeriğinde hakaret suçuna vücut verebilecek unsurların bulunmadığı" ifadelerine yer verdi. Mahkeme başkanı ise suç unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek Bahtiyar'ın beraatına hükmetti.

Bahtiyar, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: