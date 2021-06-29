Erdoğan'ın paylaşımına 'Yav he he' yorumunu yapmıştı: Gazeteci, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'da paylaştığı "Tüm dünyaya sesleniyorum, bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" mesajına "Yav he he" yorumunu yapan gazeteci Cem Bahtiyar, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla açılan davada beraat etti.
Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek'in aktardığına göre Bandırma 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına katılan Bahtiyar, yaptığı yorumun suç olmadığını eleştiri olduğunu dile getirerek beraatını istedi. Duruşma savcısı mütalaasında, "Düşünce ve kanaat hürriyeti ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında kaldığı, bahse konu paylaşımın içeriğinde hakaret suçuna vücut verebilecek unsurların bulunmadığı" ifadelerine yer verdi. Mahkeme başkanı ise suç unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek Bahtiyar'ın beraatına hükmetti.
Bahtiyar, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "Bir ünlem işareti yüzünden ceza alanlar, cümlesinin sonuna üç nokta koyduğu için ifadeye çağrılan insanlar var. Hiç açılmamış olması gereken buna benzer davalar, çok uzun süreceğini sanmadığım bir vakitte hepimizin alaylı bir gülümsemeyle bahsedeceğimiz bu iddianameler, sanığından müdafisine, mahkeme heyetinden mübaşirine kadar herkes için zaman kaybı.
- Hiçbir yerinde adaletin en ufak emaresinin görülmediği bir zamanda verilen bu beraat kararı da ne yazık ki sevindirmiyor. Ancak yine de kim ne der diye düşünmeden böyle kararlar verebilecek yargıçların olduğunu bilmek güzel."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)