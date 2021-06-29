Milli Savunma Bakanlığı: Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı etti

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si çıplak 42 göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Edirne Valiliği’nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir" denildi.