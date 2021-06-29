Bahçeli: Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Geride bıraktığımız hafta sonu sayıları 2 buçuk milyona ulaşan kardeşlerimizin gelecekleri için ter döktüğü YKS sınavı 3 etap halinde gerçekleştirilmiştir. Dileğim her gencimizin dileklerinin gerçek olmasıdır.

- Evlatlarımızın hayatını 2 günlük bir sınava mahkum etmenin adil ve hakkaniyetli bir yanı bize göre yoktur. Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okul öncesi sürecini de hesaba katan modelle her evladımızın ilgi alanına uygun eğitim alanının temini sağlanmalıdır. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Toplam üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek kapasiteye sahiptir. Gençlerimizi yarış atı gibi göremeyiz.

- İlköğretim ve orta öğretimde uygulanacak müfredat ile ortaöğretim başarısını ve olgunlaşma sınavını esas alan üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Buna karşılık MHP dert etmiş, Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesinde gönlü ve vicdanı razı olmamıştır. Bu düşüncemiz yeni değildir, dönüp bizlere düşen sorumluluğun farkına varalım.

- Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi bunaltmayalım. Gençlerimiz eğitim, sağlık, istihdam ve serbest zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

- İddia şuydu: 'Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecekti'. CHP Genel Başkanı, mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı. YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya niyetlenen Kılıçdaroğlu, kendini rezil etti. Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı.

- Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışı bir iddiaydı. Bu yalanı haberleştiren bazı haber siteleri ise hemen U dönüşü yapmış ve özür dilemişlerdir ancak Kılıçdaroğlu'ndan henüz ses, seda çıkmamıştır. Kılıçdaroğlu dürüst ve namuslu bir siyaset yaptığına inanıyorsa Türk gençliğinden derhal özür dilemesi gerekir. Gençlerimize ayıp etmiştir.

- Pinokyo olsa burnu büyürdü. Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum, kendisini her kim tutsak almışsa, kimler zincire vurmuşsa korkmasın bize itiraf etsin. Bunu yapamıyorsa telgraf çeksin, ya da bir ulak göndersin. Yardımsa yardım edelim, imdat diyorsa elinden tutalım. Fidye istiyorlarsa karşılayalım.

- Atarı gideri bırak Sayın Kılıçdaroğlu, mertçe bize derdini söyle. Siyasi itirafçı olabilirsin, pişmanlık kanunundan da elbette istifade edebilirsin.

- Doğruluk emanet, yalan hıyanettir. Atalarımız ne güzel söylemiş; ak koyun ak bacağından, kara koyun kara bacağından asılır. Eğri değiliz, eğilenlerden değiliz. Hak yolundayız, hakkın yanındayız. Hakikatin ardındayız. Biz doğru ve dürüst olmaktan korkmuyoruz. Biliyoruz ki kaybedeceğimiz yalnızca kötü ve yanlış insanlardır. Aklımdasın diyen balıklara, ömrümsün diyen kelebeklere aldanmayız. Yükü doğru olanın gücü, düşse bile asla başı düşmez, düşürülemez. MHP işte böyledir.

- Misket bombasını bacaklarının arasına sıkıştırıp silah arkadaşlarını fedakarca korumuştur. Bu kahraman Uzman Çavuş Yusuf Yayla'dır ve onun tertemiz alnından öpmek boynumuzun borcudur. Merak etmesin Yusufumuzu her birlikte ayağa kaldıracağız. Gece gündüz gibi karşımızda olan bu farkı kalbi kararmamış, aklı kiralanmamış, vatana ve millete düşman kesilmemiş her insanımız görecektir. Teröristlere methiyeler dizenler nasılsınız? Milis işbirlikçiler sizin olsun, şehitler bizimdir, gaziler bizimdir.

- İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları israftır, iflastır, inkardır, ilkelliktir, hatta izansızlıktır. Zillet İttifakını teşkil eden başta İP olmak üzere cumhurbaşkanı makamının tarafsız olacağı kaydedilmiştir.

- Algı oyunlarına ve aldatma kampanyalarına itibar edecek kimse kalmamıştır. Parlamenter sisteme dönüldüğünde cumhurbaşkanlığının kararname yetkisinin olmayacağına ileri süren partiler ya derslerine çalışmıyor ya da saldım çayıra, mevlam kayıra anlayışındadır.

- İç ve dış tehditlere karşı en büyük güvencemiz Milli birlik ve dayanışma ruhudur. Türk tipi başkanlık sistemi istikbal haklarına bağlılığı tescillemiştir.

- İstanbul Kanal projesini samimiyetle destekliyoruz. Bu proje, Türkiye'nin ve İstanbulumuzun gücüne güç katacaktır. Meskut projeden dönülmesini, yüklenicilere para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü engelleme ihtimalini dikkate alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız. Yapılanı yıkmak cinayettir. Varsa gücün, varsa zekan daha iyisini yaparsın.