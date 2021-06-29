Yavru köpek zehirli mermiyle öldürüldü

İstanbul'da bir kişi, sekiz aylık yavru köpeğe lazer ışıklı, havalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan zehir sürülmüş saçma mermisi isabet eden yavru köpek öldü. Köpeğin sahibi, saldırganın yakalanmasına yardımcı olacaklara 15 bin lira ödül vereceğini söyledi.

İstanbul Sarıyer'de Volkan Tanju'nun iş yerinde beslediği 'Ice' isimli sekiz aylık yavru köpek, yem vererek kandıran bir kişi tarafından zehir sürülmüş saçma mermisi ile öldürüldü.

DHA'nın aktardığı habere göre olay, geçen cumartesi saat 02.00 sıralarında Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi içinde meydana geldi. Köpeğinin öldürüldüğünü öğrenen Tanju, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, bir kişi yavru köpek ve annesine yem atarak yanına çağırıyor. Köpekler atılan yemi yerken kimliği belirsiz kişi yere yatarak lazer ışıklı havalı tüfek ile yavru köpeğe nişan alıyor. Saldırganın tetiğe basması ile saçma isabet eden yavru köpek sıçrayarak annesi ile birlikte koşmaya başlıyor. Bir süre koşan yavru köpek aniden yere yığılırken, saldırgan çantasını toplayarak olay yerinden yürüyerek uzaklaşıyor.

Köpeğin sahibi Volkan Tanju, 'Ice'ın doğumundan beri baktıkları bir köpek olduğunu belirterek, "Karakola başvurduğumuzda öğrendiğim kadarıyla, şahıs yakalanırsa mala zarar vermekten yargılanacak. Umarım bundan vazgeçilir, mala zarar değil de cana zarar olarak yargılanır'' dedi. Tanju, saldırganın yakalanmasına yardımcı olacak herkese 15 bin lira ödül vereceğini söyledi.