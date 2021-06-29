Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti

Komedyen Atalay Demirci'nin 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı davada aldığı 5 yıl hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 3 Mart 2020'de görülen karar duruşmasında sanık Atalay Demirci, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan ise Demirci hakkında beraat kararı verildi.

Demirci’nin avukatları, dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22’nci Ceza Dairesi, incelemesini tamamlandı.

Kararda, 'yerel mahkemenin verdiği hükümde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı', 'yargılama aşamasında eksik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu' vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik ceza indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtildi.

Kararda, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.

Başvuruyu esastan reddeden ceza dairesi, Demirci'nin tutuksuz yargılanma halinin devamına karar verdi. Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.

Gerekçeli karar

Atalay Demirci hakkındaki hükmün gerekçeli kararında, 'sanığın darbe karşıtı mesajlar vermesine rağmen 15 Temmuz'dan sonra örgüt mensuplarından aldığı talimatları yerine getirdiği' belirtildi.

Gerekçeli kararda Demirci'ye yönelik şu ifadele kullanıldı: