4 ilde Sedat Peker operasyonu: 10 gözaltı

DHA'da yer alan habere göre, Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 4 kişinin ardından İstanbul merkezli Aydın, Yalova ve Düzce'de yeni operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu, 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelilerin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 tabanca, 2 kılıç, 149 fişek, toplam değeri 915 bin lira 12 çek ele geçirildiği kaydedildi.