Konservatuvar öğrencisinin ölüm nedeni belli oldu

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencisi Berna Özcan, geçen 26 Haziran gecesi evde arkadaşlarıyla içki içti. Genç kadın, sabah saatlerinde fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Özcan’ı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Özcan, yaşamını yitirdi.zehirlenmiş olma ihtimaline karşı inceleme başlatıldı. Özcan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzeremorguna kaldırıldı. Otopside Özcan'ınyaşamını yitirdiği belirlendi.

Özcan için memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yakınlarının katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Bağyurdu Camii'nde ikindide kılınan namazın ardından Özcan'ın cenazesi Bağyurdu Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Erkek arkadaşından veda mesajı

25 yaşındaki Berna Özcan'ın kendisi gibi müzisyen olan erkek arkadaşı Burak Kısaoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Umarım gittiğin yerde mutlusundur. Ama elbet bir gün göreceğim yine seni. Hani sana meleğim demem hep hoşuna giderdi ya gerçekten melek olup gittin. Sana hiçbir taziye cümlesini konduramıyorum. Hala kabusta ve her an uyanacak gibi hayal ediyorum kendimi. 1 hafta sonra 1 sene olacaktı ilişkimiz. Hayatımda görüp geçirebileceğim en güzel bir seneyi geçirdim sayende" diye yazdı.