İBB Başkanı İmamoğlu paylaştı: 'Haliç nasıl kurtarıldı?'

İBB Başkanı İmamoğlu, Haliç'teki deniz suyunun daha fazla kirletilmesinin önüne nasıl geçtiklerini, İSKİ'ye büyük bir maliyete neden olacak yatırımdan nasıl vazgeçildiğini ve yaptıkları çevre yatırımlarını anlatan bir video paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Haliç'in nasıl kurtarıldığını, yeşil alanın nasıl korunduğunu anlatan bir video paylaştı.

Paylaşımında, "Silahtarağa'da bir yanlıştan nasıl dönüldü? Haliç nasıl kurtarıldı? 385 milyon euro'nun heba edilmesi nasıl engelledi? Yeşil alan nasıl korundu? Doğru çevre yatırımı nasıl yapıldı? Tane tane anlattık" ifadelerine yer veren İmamoğlu, YouTube'daki paylaşımının altında da şunları yazdı:

'Bu plana göre Haliç’e dün de bugün de bir gram atık su girişi yoktur'

Bir önceki İSKİ yönetiminin Silahtarağa’da yapmayı düşündüğü; plansız, gereksiz ve çevreye zarar verecek Atık Su Arıtma Tesisi projesini iptal etmiştik.

Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni yapsaydık; organik madde bakımından hesap yapıldığı zaman en az 200.000 kişinin atık sularının arıtılmadan Haliç’e deşarjı, azot bakımından bir hesap yapıldığı zaman da en az 500.000 kişinin atık sularının arıtılmadan Haliç’e deşarjı anlamına gelmektedir.

Haliç’e daha önce akan atık sular tümüyle toplanıp, kuzeydeki atık sular Baltalimanı Arıtma Tesisi’ne, güneydekiler de tünellerle toplanıp Yenikapı Arıtma Tesisi’ne geliyor. Bu prensip İSKİ’nin 1998 yılında tasdik ettiği Master Plan’a göre yapılıyor. Ve bu plana göre Haliç’e dün de bugün de bir gram atık su girişi yoktur..

Silahtarağa'da bir yanlıştan nasıl dönüldü?



Haliç nasıl kurtarıldı?



385 milyon avronun heba edilmesi nasıl engelledi?



Yeşil alan nasıl korundu?



Doğru çevre yatırımı nasıl yapıldı?



Tane tane anlattık;https://t.co/9wogb9VEej pic.twitter.com/xPzFJsDRkh — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 29, 2021

​