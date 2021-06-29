Sahte içki nasıl zehirliyor?: 'Tat ve kokudan ayırt edilemiyor, 15 mililitresi bile komaya sokabilir'

Sahte içki yapımında kullanılan metil alkolün görme bulanıklığından ölüme kadar hayatı tehdit eden sonuçlara yol açtığını belirten Prof. Dr. Aydın, "O maddenin etil ya da metil alkol olduğunu koku ve tat ile anlama şansınız yok. 1 çay bardağının dibindeki 15 mililitrelik bir metil alkol bile insanı komaya sokmaya yeterli" dedi.