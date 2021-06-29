Yeşil alanda drift yapan sürücüye 15 ay hapis cezası

Kayseri'de drift yaptığı yeşil alana zarar veren sürücü, para cezasının ardından hapis cezası da aldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde H.G. adlı sürücü geçen yıl 23 Haziran'da otomobiliyle yeşil alana girdi. Otomobiliyle drift yapan sürücü, yeşil alana zarar verdi.

Talas Belediyesi personelinin ihbarı üzerine gelen polis, sürücüyü gözaltına aldı. Ardından sürücü H.G. hakkında ‘kamu malına zarar verme’ suçundan dava açıldı.

15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık H.G., yaptığı hareket nedeniyle pişman olduğunu, belediyenin 46 bin 430 liralık zararını karşıladığını söyledi. Mahkeme heyeti sanığı, 'kamu malına zarar verme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.