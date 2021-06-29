Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Söke söke alacağım, bu işe kredi veren banka unutsun kendisini

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa çalışma ödeneklerini hatırlatarak, "Kısa çalışma ödeneklerinin bu ay sonu bitmemesi gerekiyor. Ücretsiz izin aylığı uygulaması ve kısa çalışma ödeneği sürmelidir" dedi. Kılıçdaroğlu, atama bekleyen tüm öğretmenlerin atamalarını gerçekleştiriceklerini de söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde atama bekleyen tüm öğretmenlerin atamasını gerçekleştireceklerini söyledi.

Mısır'daki siyasi idamları da gündemine alan Kılıçdaroğlu, "İhvan konusundaki tutumumuzu tüm dünya bilir. Biz inançların siyasete alet edilmesini asla istemeyiz. Mısır'daki değişime ve oradaki kardeşlerimize her zaman saygı duyduk. Siyasi idamların doğru olmadığını söyledik. Türkiye'de de geçmişte siyasi idamlar oldu, başbakan asıldı, bakanlar idam edildi. Ne oldu? Şimdi hepimiz üzülüyoruz. Şimdi astığımız insanlar için havaalanları yapıyor, üniversitelere okullara adlarını veriyoruz. Siyasi idamlar doğru değil, umarız Mısır'da siyasi idamlar olmaz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kısa çalışma ödeneklerini hatırlatarak, "Kısa çalışma ödeneklerinin bu ay sonu bitmemesi gerekiyor. Ücretsiz izin aylığı uygulaması ve kısa çalışma ödeneği sürmelidir" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan detayla şöyle:

- Kısa çalışma ödeneklerinin bu ay sonu bitmemesi gerekiyor. Ücretsiz izin aylığı uygulaması ve kısa çalışma ödeneği sürmelidir. Bu paraları kesmeyin. İşsizlik zaten büyük bir sorun, bunu yaparsanız işsizlik patlar ve Türkiye çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak.

- İşsizliği önlemek için en hızlı ne yapacaksınız diye? Bütün sağlık dünyası ve kamu dünyasında boş kadro varsa atamalarını yapacağız. Atama bekleyen öğretmenlerin tamamının atamasını yapacağız.

- İhvan konusundaki tutumumuzu tüm dünya bilir. Biz inançların siyasete alet edilmesini asla istemeyiz. Mısır'daki değişime ve oradaki kardeşlerimize her zaman saygı duyduk. Siyasi idamların doğru olmadığını söyledik. Türkiye'de de geçmişte siyasi idamlar oldu, başbakan asıldı, bakanlar idam edildi. Ne oldu? Şimdi hepimiz üzülüyoruz. Şimdi astığımız insanlar için havaalanları yapıyor, üniversitelere okullara adlarını veriyoruz. Siyasi idamlar doğru değil, umarız Mısır'da siyasi idamlar olmaz.

- Devletin iyi yönetilmediğini hepimiz biliyoruz. İktidar devleti yönetmek için gelmedi, devlet olmak için geldi. Devlet dediğimiz kurum yıpranmaya ve çürümeye başladı. 19 yılın sonunda öyle bir noktaya geldi ki ekonomide ve hukuk da devlet kayıt dışına çıkmaya başladı. Bakınız, bunu yaparken bilinçli yaptılar. Önce tüm bakanlıklarda özellikle Maliye ile ilgili olanlarda teftiş kurullarını kapattılar. "Gerek yok" bunlara dediler. Böylece ekonomide kayıt dışılığın bürokratik alt yapısını süratli bir şekile oluşturdular. Devlette liyakat vardı onu da tamamen kaldırdılar. Yandaşları getirdiler. Bu kanuna uygun mudur, kanuna sakıncası var mıdır yok mudur bu soruyu asla bürokrat soramaz. Talimat gelir onlar gereğini yaparlar. Bürokrasiyi bir anlamda robotlaştırdılar.

- Bakanların önünde milletvekillerinin önünde valinin önünde rüşvet tartışması yapıldı. Antalya Serik'te, bakanlar, milletvekilleri, vali, belediye başkanı orada. Belediye başkanı tahammül edemiyor diyor ki "Yazıklar olsun" size. Ne oluyor bu kayıt dışı besleniyor. Savcı soruşturma açtı mı? Savcı ne yaptı?



- Türkiye şu an Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkelerinden biri. Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç görülmedi. Uyuşturucu parası, kumar parası, organ ticareti, insan ticareti, kadın ticareti ne kadar rezil iş varsa kabul edip sineye çektiler, "parayı getirin" dediler. Ne için, haramla besleniyorlar, helali kabul edemiyorlar.

- Devletin bütün büyük yatırımlarını devletin devletin bürokratları değil beşli çete Saray'ın desteğiyle yapıyor. Buna da Cumhuriyet tarihinde ilk kez şahit oluyoruz

- Kayıt dışının en temel özelliği nedir? Kayda alınmamasıdır. Bunun önüne devletin şeffaf olması, devletin hesap verebilir bir kurum haline getirilmesiyle geçilebilir. O zaman alınan her kuruşun hesabı millete verilir. En güçlü kurumlarımızdan biri olan ve şimdi şamar oğlanına dönen Merkez Bankası. Kanuna aykırı olarak yetkiyi aldılar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiler, damat-kayınpeder 128 milyar doları buharlaştırdılar.

- Herkesten önce sen vergini ödeyeceksin. Topluma örnek olacaksın.

- Süleyman Soylu devletin televizyonuna çıkıp "Her ay bir siyasetçiye 10 bin dolar ödeniyor" dedi. Erdoğan ne dedi? Tık çıkmadı tık. Rüşveti savunana oy vermeye devam edecek miyiz? Rüşvetin bu boyutu, ekonomideki kayıtdışılığın bu boyutu hiç çıkmamıştı.Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bütün yolsuzlukların ilkini yaşıyoruz. Daha neler çıkacak bilmiyoruz.

- İşsizlik, yoksulluk, rüşvet, yolsuzluk, uyuşturucu her şey var. Hepsi Saray ve şürekası tarafından korunma altına alınmış durumda. Hepsinden besleniyorlar. Bu kadar ağır konuşuyorum, "Acaba mahkemeye verirler mi?" diye, tık yok, mahkemeye de vermiyorlar. Bari bir namuslu hakim buluruz da bunları ispat ederiz. Yok, tık yok.

- Bir sabah kalkıyoruz, bir karar almış "Ben bunu kaldırdım." Kimsin sen? Meclis'in üstünde misin? Şimdi olay Danıştay'da Danıştay'daki hakimlere sesleniyorum. Aklınızı kiraya vermediyseniz o sözleşmeyi tekrar ihya etmek zorundasınız. Yapmadığınız takdirde siz de sarayın kalemşörleri olarak anılacaksınız.

- Koskoca Türkiye Cumhuriyet devletinin hükümeti yer altı dünyası tarafından yönetilmekte ve korunmaktadır.

- İBB'de milyarlarca yolsuzluk var. Dosyaları çıkarttı, İçişleri Bakanlığı sarayın talimatı ile harekete geçti bütün dosyaları aldı. Haramzadeyi, yolsuzlukları yapanı korumak nedir? Bunlarda vicdan, hukuk var mı? Öyle bir rezaletle karşı karşıyayız ki hukuk kalmadı.

- Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler

- Hükümetin ekonomide ve hukukta kayıt dışına çıkması yönetimin mafyaya teslim olması anlamına gelir. Yeraltı dünyası talimat verir, siyasi otorite gereğini yapar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yeraltı dünyası tarafından yönetilmektedir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir lafı var. "Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür." diyor. Kadı da satın alındı, baştaki de satın alındı. Böyle bir noktadayız.

- Kanal İstanbul yapılırsa, dış güçler bu parayı söke söke alırlarmış. Temsilciye bak. Erdoğan, dış güçlerin temsilcisi. Alacağım, alacağım, söke söke alacağım. Buradan bir daha söyleyeyim; bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Bu işe kredi veren banka unutsun kendisini. Buna imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim. Sadece bunları yapmayacağım. Bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar. O tank palet fabrikasından söke söke alıp şanslı ordumuza vereceğiz.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/UWzizSqYFs — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) June 29, 2021

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