Bakan Koca: Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin bir duyuruda bulundu.
"Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı" diyen Koca, devamında "İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli" ifadesini kullandı.
Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2021
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