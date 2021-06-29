Lokanta sahibi, boğazına ekmek takılan iki yaşındaki çocuğu 'Heimlich manevrası' yöntemiyle kurtardı

Aksaray’da bir lokantada annesinin yedirdiği yemeği yutmaya çalıştığı esnada boğazına ekmek takılan 2 yaşındaki M.Ü. bir anda fenalaştı.

Müşterisinin hemen arka masasında hesap işlemi yapan lokanta sahibi, durumu fark edince 2 yaşındaki çocuğu oturduğu pusetten çıkartan annesinin elinden aldı. Lokanta sahibi 'Heimlich manevrası' yöntemiyle çocuğa müdahale ederek boğazındaki ekmeği çıkardı.

'Bu konuda çocuğumdan tecrübem vardı, ilk yardım eğitimleri sayesinde de sıkıntıyı giderdik'

Yaşanan olayı anlatan lokanta sahibi Murat Altındal, “Günlük hesap işlerimizi yapıyorduk. Bir anda bebeğin annesinin çığlık sesini duydum. Ani müdahalede bulunduk. Bu konuda kendi çocuğumuzdan da tecrübemiz vardı. Bir de aldığımız ilk yardım eğitimleri sayesinde kısa sürede zaten sıkıntıyı giderdik. Annesi sanırım ekmek vermiş yemesi için. O da küçük çocuklarda geneldir boğazına durmuş. Ani bir müdahalede bulunduk. Şükür, çocuğumuz da sağlığına kavuştu” şeklinde konuştu.