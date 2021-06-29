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    İstanbul Valiliği

    İstanbul Valiliği, Sedat Peker'in 'Ekşioğlu'na koruma' iddiasını doğruladı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106291044843823-istanbul-valiligi-sedat-pekerin-eksiogluna-koruma-iddiasini-dogruladi/

    Suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘FETÖ borsası’nı kurduğunu iddia ettiği Cihan Ekşioğlu’na koruma verildiği yönündeki sözleri, İstanbul Valiliği tarafından doğrulandı. Açıklamaya göre, Aralık 2016’da verilen koruma kararı, 31 Ocak 2019’a kadar 2 yıldan fazla süre devam etti.

    İstanbul Valiliği, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına konu olan EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu’na koruma verilmesi tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada, Ekşioğlu’na koruma verildiği doğrulanarak, “C.E. isimli şahsın 07.11.2016 tarihinde koruma talebiyle Valiliğimize müracaatta bulunduğu, 14.12.2016 tarihinde (1) personel ile yakın koruma verildiği, 14.02.2017 tarihli İl Koruma Komisyonunda koruma kararının devamının uygun görüldüğü tespit edilmiştir” denildi.

    14 Şubat 2018’de verilen koruma tedbirinin kaldırıldığını belirten Valilik, buna rağmen Ekşioğlu’nun 26 Mart’ta yaptığı itiraz üzerine koruma tedbirine bir süre daha devam edildiğini ve sonunda 31 Ocak 2019’da koruma tedbirine son verildiğini kaydetti.

    Valilik, “Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; söz konusu haberlerde geçen ekiple koruma ve kendine koruma aracı tahsis edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

    ‘Yakın koruma verildi’

    İstanbul Valiliği’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

    “Bazı basın yayın organlarında C.E. isimli şahsa ekip koruması verildiği yönündeki iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı duyulmuştur.

    Arşiv kayıtlarının incelenmesi neticesinde; C.E. isimli şahsın 07.11.2016 tarihinde koruma talebiyle Valiliğimize müracaatta bulunduğu, 14.12.2016 tarihinde (1) personel ile yakın koruma verildiği, 14.02.2017 tarihli İl Koruma Komisyonu'nda koruma kararının devamının uygun görüldüğü tespit edilmiştir.

    22.02.2018 tarihinde alınan İl Koruma Komisyonu kararı ile yakın koruma tedbirinin kaldırıldığı, şahsın tedbir kararının kaldırılmasına yönelik 26.03.2018 tarihli itirazı üzerine yakın koruma tedbirine bir süre daha devam edilmiş, ancak bahse konu tedbir 31.01.2019 tarihinde İl Koruma Komisyonunda alınan karar gereği kaldırılmıştır.

    Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; söz konusu haberlerde geçen ekiple koruma ve kendine koruma aracı tahsis edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.”

    Ne olmuştu?

    Suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verdiğini ve ‘FETÖ borsası’nı kuranlardan birinin Cihan Ekşioğlu olduğunu iddia etmişti. Peker, şunları dile getirmişti:

    “Süslü Sülü’nün manevi evladı benim de eski kardeşim Cihan Ekşi, bu olaylar patladığında seni halaoğlu vasıtasıyla uyarmıştım. Doncu Sülüman’ın lehine basındaki ve iş dünyasındaki tanıdıklarınla lobi çalışması yapma demiştim. Ancak gelen bilgiler yaptığın yönünde (sen bunu hak ettin) Süslü Sülü sana o kadar çok değer veriyor ki herkese bir tane koruma polisi verirken sana ekip koruması verdi, korumalar için de Renault Symbol ve tahsisli plaka verdi(korumanın ekip olarak verilmesi çok olağan üstü bir durumdur) Gerçi senin patlayacağını anlayınca koruma kararını ve araç tahsisini 15 gün önce iptal etti. Yurt dışına kaçma diye de pasaportunu da iptal etti (şimdi anlatacağım olayların patladığında ben iptal ettim deyip kendini kurtarmak için ancak nafile). Yaşın genç olsa da FETÖ borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin.”
    Etiketler:
    Koruma, doğrulama, İstanbul Valiliği, Sedat Peker
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