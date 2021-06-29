Otobüsün üzerinde 12 durak boyunca yolculuk yaptı, gözaltına alındı

İstanbul Merter’de geçtiğimiz ay metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan Yunus Emre Özer, yaptığı hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı.

Aynı genç bu kez de arkadaşının yardımıyla Sultangazi, Cebeci otobüs durağına gelerek park halindeki bir otobüsün üzerine tırmandı.

Ardından otobüsün üstünde yatarak gizlendikten sonra hareket etmesini bekleyen Özer, otobüs üzerinde 12 durak boyunca yolculuk yaptı. Otobüsün durduğu bir anda üzerinden yola atlayan genç, yolculuğunu sosyal medyada paylaştı.

Paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen sivil trafik ekiplerinin gözaltına aldığı Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.