Boşanmak isteyen eşine 5 el ateş eden Ragıp Canan: Biliyorum, eşimin kalbi kırıldı

Boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'a silahla 5 el ateş ederek yaralayan ve 39 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan Ragıp Canan, "Sayın eşime en derin sevgilerimi sunuyorum. Hata benim, bütün suç benim. Biliyorum, eşimin kalbi kırıldı. Gayem eşimi sadece korkutmaktı. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım. Eşim benim kıymetlimdir, başımın tacıdır" dedi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ragıp Canan, SEGBİS ile katıldı. Müşteki Nurtaç Canan ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre duruşmadaki savunmasında Nurtaç Canan'a seslenen sanık Ragıp Canan, "Sayın eşime en derin sevgilerimi sunuyorum. Hata benim, bütün suç benim. Biliyorum onun bana kalbi kırılmış, ona hak da veriyorum. Benim gayem eşimi sadece korkutmaktı. İş yerimize ait pos cihazını almakla tehdit ettiği ve benden habersiz bilet aldığı için bir anlık öfkeyle bunu yaptım. Zaten eşimin bacağında kanı görünce hemen oğlumu aradım. Ambulans ve oğlum eve girebilsin diye kapıyı açık bıraktım" dedi.

Sanık Canan, devamında şunları söyledi:

"Öldürme niyetim yoktu. Eşim şikayetinden vazgeçsede geçmese de ben onu seviyorum ve saygı duyuyorum. Biz düşman değiliz. Kolay mı birbirimize bir ömür vermişiz. Ortak bir fidanımız var. Eşim benim kıymetlimdir. Bir anlık aptallıktı. Ben eşimi çok seviyorum. Bilerek, isteyerek yapmadım. Ben eşime kendimi affettirmek, gönlünü almak istiyorum. Bunun için de sizden yardım istiyorum. Eşini çok seven biri olarak pişmanım diyorum.

'Ben de çok mağdurum'

Benim pişmanlığım sonsuz ve vicdan azabına dönüşen bir pişmanlıktır. Eşim benim başımın tacı. Ben de çok mağdurum. Hepimiz bir tarafa düştük. Esnafım ve iş yerim kapalı. 13 aydır içerideyim. Tahliyemi istiyorum."

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu’nun mağdur hakkında hazırlayacağı raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.