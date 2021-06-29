AFP foto muhabiri Kılıç'a polis müdahalesi protesto edildi

Ankara ve İstanbul'da gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları, İstanbul'daki gösteride polisin AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'a yönelik müdahalesini protesto etti.

AFP'nin foto-muhabiri Bülent Kılıç'ın 'LGBTİ+Onur Yürüyüşü'ne yapılan polis müdahalesi esnasında görüntü almak isterken gözaltına alındığı sırada gördüğü şiddet Ankara ve İstanbul'da meslektaşlarınca protesto edildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda, Abdi İpekçi Parkı'nda toplanan grup adına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki yürüyüş sırasında polisin AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'a müdahalesini kınadıklarını söyledi.

Mayda, "Meslektaşlarımız, toplum adına görevlerini yürütürken, ağır şiddetle karşı karşıya kalıyor. İçişleri Bakanlığının gösteriler sırasında polislerin görüntülerinin alınamayacağına yönelik yasa dışı genelgesinin ardından bu şiddet, çok daha tehlikeli bir boyuta ulaşmış durumda. Gazetecilik suç değildir, bizler gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız, kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından, 'Özgür basın susturulamaz', 'Şiddete hayır' ve 'Nefes almak istiyoruz' sloganları attı, fotoğraf makineleri ile kameralarını yere koyarak tepkilerini gösterdi.

'Gazeteciliği boğmanıza izin vermeyeceğiz'

Polisin Bülent Kılıç'a yönelik müdahalesinin protesto edildiği bir diğer adres de İstanbul'du.

Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcileri, İstanbul Valiliği'nin önünde toplanarak, "İstanbul Valiliği önünden sesleniyoruz: Basının nefesini kesemezsiniz! Gazeteciliği boğmanıza izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliği önünden sesleniyoruz:

Basının nefesini kesemezsiniz!

Gazeteciliği boğmanıza izin vermeyeceğiz!#NefesAlamıyoruz pic.twitter.com/4K8WPgKVys — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) June 29, 2021

​