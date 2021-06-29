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    Adnan Menderes Üniversitesi'nden 30'a yakın profesör istifa etti

    © Fotoğraf : Adnan Menderes Üniversitesi
    Türkiye
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    Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi'nden 30'a yakın profesör istifa etti. ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Serkan Öncü, istifalar için "Hiçbir şeyi olmayan bu şehirden gençlerin gitmeleri haklı tabii. 30 bilim adamının ADÜ'den gitmesi de normal değil mi?" dedi.

    Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 salgını nedeniyle getirdiği istifa ve emeklilik yasağının 1 Temmuz itibariyle kaldırılacağının açıklanmasıyla birlikte, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden 30'a yakın profesör istifa dilekçesini verdi. Profesörler dışında hekim ve diğer sağlık çalışanlarından da çok sayıda istifa talebinin olduğu öğrenildi.

    Sözcü gazetesinden Latif Sansür'ün haberine göre istifaların nedeni konusunda farklı görüşler gündeme getirilirken, hastane Başhekimi Prof. Serkan Öncü'nün yerel bir gazeteye verdiği röportajda kullandığı cümleler kentte tepkiye neden oldu. Öncü, istifa edenlerin modern, sosyal imkanları olan şehirlerde yaşamak istedikleri için istifa ettiklerini söyledi.

    'Bu şehirde hiçbir şey yok'

    Aydın’da diğer şehirlere göre hiçbir sosyal donatı alanı olmadığını, şehrin ve yönetenlerinin çocuklarının taleplerini karşılayamadığını söyleyen başhekim Öncü; "Bana bu şehirde 'Şu oldu' diyeceğiniz ne var Allah aşkına çıkıp biri söylesin. Oğlum gelecek sene üniversite imtihanına girecek, biran evvel lise bitsin de bu şehirden gideyim çabasında. Tabi benim oğlum gibi sosyal yaşamı gençlere hitap eden hiçbir şeyi olmayan bu şehirden gençlerin gitmeleri haklı tabi. 30 bilim adamının ADÜ'den gitmesi de normal değil mi?" diyerek Aydın'ı yönetenlerin bunları görmesi gerektiğini kaydetti.

    'Siyaset yapacaksanız, ayrılın kurumunuzdan' çağrısı

    CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, başhekimin ifadelerini dehşetle okuduğunu belirterek, başhekim Öncü'ye, "Kadronuzdan 30 akademisyen ayrıldıysa bunun sorumluluğunu Aydın şehrinde değil, kendinizde arayın, kurumunuzda arayın. Bu şehir; hem bugün yaşayan biz Aydınlılar, hem de kadim halklar için ‘gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzüdür' haberiniz olsun! Aydın'ı kötülerken tekrar tekrar düşünün. Siyaset yapacaksanız, ayrılın kurumunuzdan, karşılıklı çatır çatır siyaset yapalım sizinle" ifadeleriyle yanıt verdi. Mersin, Aydın'ı bu kadar sevmeyen birinin, sağlık alanında Aydınlıya ne kadar gönülden hizmet üretebileceğini de sordu.

    Rektör Aldemir: Ayrılan profesör sayısı 30 değil

    Hastaneden ayrılan profesör sayısının 30 olmadığını söyleyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk  Aldemir, "Salgın süreci bir yorgunluk yarattı. Emekliliği gelenler, özel hastanelere gitmek isteyenler oldu. Ancak sayı 30 değil. İstifalar üniversitemizde doku kaybı, kan kaybı yaşatacak kadar değil. Her yerde ne kadar varsa, bizde de o kadar var" dedi.

    Etiketler:
    Sağlık çalışanı, Rektör, istifa, Profesör, Adnan Menderes Üniversitesi
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