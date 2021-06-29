Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek" dedi. Bakan Koca, İstanbul başta olmak üzere 26 ilde görülen delta varyantı sayının 224'e çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, spor müsabakalarının, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabileceğini duyurdu.

Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" dedi.

Şehir hastanelerine ilişkin iddialar konusunda Bakan Koca, "Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" diye konuştu.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: