Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek

Sağlık Bakanı Koca, spor müsabakalarının, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabileceğini duyurdu.
Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" dedi.
Şehir hastanelerine ilişkin iddialar konusunda Bakan Koca, "Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" diye konuştu.
Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz.
- Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıktı, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı. 134 vaka İstanbul'da.
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