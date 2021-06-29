Saadet öğretmenden Elmalı davası tepkisi: Somut delil diye bir şey yok, çocukların beyanı var

İzmir'in Menderes İlçesi'nde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 öğrencisine cinsel içerikli film izlettiren ve istismarda bulunan okul müdürünün tutuklanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan, Elmalı davası faillerinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Özkan, "Somut delil diye bir şey yok. Çocukların beyanı var" dedi.

İzmir'de 6 öğrenciye cinsel içerikli film izlettiren ve istismarda bulunan okul müdürünün tutuklanmasını sağlayan Saadet Özkan, iki kardeşin cinsel istismara uğradığı Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Hükümetin Meclis’e sunduğu 4. yargı paketinde yer alan 'cinsel istismar', 'kasten öldürme', 'işkence' gibi 'katalog suçlar' için 'somut delil' şartı aranmasını da eleştiren Özkan, "Yalvarıyorum artık 4. yargı paketinde somut delil olayında herkes kendine gelsin. Sakarya Davası'nda Uşakki tarikatı denilen sözde sözde şey 10 yıl ceza aldı ve orada elini kaldırıp şöyle dedi. '4. yargı paketine göre benim beraat almam lazım' dedi. Bu istismarcılara bu kelimeleri söylettiğimiz gün ihanet ediyoruz bu çocuklara" dedi.

Çocuk istismarı için 1500'e yakın ihbar aldıklarını belirten Özkan, "Çok dava var. Binlerce avukatımız var. Bu mücadeleye layık olmaya çalışıyorum" dedi.

ODA TV'den Serdar Cebe'ye konuşan Saadet Öğretmen, "Artık şu çocukların acılarını dindirelim. Somut delil diye bir şey yok. Çocukların beyanı var. Bir çocuk nitelikli cinsel istismarı ayrıntılarıyla anlatamaz. Çocuk bütün olayları anlatmış. Konuşamıyorum. Halkımız infiale girmesin diye ayrıntıları anlatamıyorum" dedi.

Çocukların korunması gerektiğini dile getiren Saadet Özkan, "Diyoruz ki çocukların sesini duyun. Hepimiz çocuk olduk hepimiz çocukluktan geçtik. Kimimiz çok mutlu çocukluk geçirdik kimimiz çok mutsuz çocukluk geçirdik. Vatanı sevmek çocukları korumakla başlar" diye konuştu.