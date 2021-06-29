Ali Bayramoğlu'ndan Egemen Bağış'la fotoğrafıyla ilgili açıklama: 2011'de devletin uçağında çekildi

Gazeteci Ali Bayramoğlu, şu an Prag Büyükelçiliği görevinde bulunan Egemen Bağış ile çekilen fotoğrafının 2011 yılına ait olduğunu söyledi. Bayramoğlu, "Bir yurtdışı ziyareti dönüşü devletin uçağında çekildi" dedi.

Gazeteci Ali Bayramoğlu, bir dönem Avrupa Birliği Bakanlığı görevini üstlenen ve halen Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış ile çekilen fotoğrafıyla ilgili konuştu.

Serbestiyet'e konuşan Bayramoğlu, uçağın firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu iddiasına ilişkin "O fotoğraf 2011'de Egemen Bağış AB Başmüzakerecisi iken şimdi hatırlamadığım bir ülkeye yaptığı resmi yurtdışı ziyareti dönüşü devletin uçağında çekildi. Ben de gazeteci olarak o ziyareti izlemiştim. O tarihlerde Sezgin Baran Korkmaz muhtemelen henüz Kars’taydı. Şampanya da herhalde bakanın ikramıydı" dedi.

Ali Bayramoğlu: O fotoğraf 2011’de Bağış AB Başmüzakerecisi iken bir yurtdışı ziyareti dönüşü devletin uçağında çekildi. Ben de gazeteci olarak izlemiştim. O tarihlerde Sezgin Baran Korkmaz muhtemelen Kars’taydı. Şampanya da herhalde bakanın ikramıydı.” https://t.co/WV858Kywqv pic.twitter.com/NUDpCX0rFs — serbestiyet (@serbestiyetweb) June 29, 2021

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