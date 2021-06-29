Kapalıçarşı'da restorasyon çalışmaları bitti: Çatı 1 Temmuz'da ziyarete açılıyor

Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Temmuz'da yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılıyor.

560 yıllık tarihi ile İstanbul'un en gözde tarihi yapıları arasında bulunan Kapalıçarşı'nın çatısı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Temmuz’da yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

Belirli kurallar çerçevesinde ziyarete açılacak olan çatıya gelen turistler eşsiz manzaranın tadını çıkaracak.