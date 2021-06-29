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    Kafede boşanma aşamasındaki eşini bardak ve bıçakla darp etti

    Boşanma aşamasında olduğu kadının başına bardakla vurup bıçakla saldıran erkek tutuklandı

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    Türkiye
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    Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasında olduğu İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın yaşandığı ana tanıklık edenlerden Zuhal Yurttaş, "Bu adam ve bunun gibiler 3 gün 5 gün nezarette yatıp çıkmasınlar" dedi.

    Manisa’nın Soma ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bir kafede boşanma aşamasında olduğu eski eşi  İ.Ç. ve bebeğiyle oturan T.Ç., masadaki bardağı alarak bir anda kalktı. Eşi İ.Ç.’nin başına bardakla vuran T.Ç., daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla defalarca eşine vurmaya devam etti.

    Bunun üzerine olayı gören kafedeki iki kadın müşteri de T.Ç.’ye müdahale etmek istedi. Kendisini durdurmaya çalışan kadınlara da saldırıp darbeden T.Ç. kafeden kaçtı. Soma Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan T.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Başına aldığı bardak darbesiyle yüzünde kesikler olan İ.Ç. hastaneye kaldırıldı. O gün kafede maden işçisi T.Ç. ile 4 aylık çocuklarını göstermek üzere buluştuğu öğrenilen İ.Ç.’nin olayın ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre İ.Ç.’nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    'Kaçarken yakaladım'

    Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayı anlatan kafe işletmecisi Murat İnce, “Her şey 15 saniye içerisinde oldu. Ben kasada müşterilerimize bakıyordum. Herkes kadın diyor ama kurtaran kişi erkek aslında. Kavgadan önce yaklaşık 1 saat burada oturdular. Ama maalesef adam önce kalkıyor ardından da kendi karısına bardakla vuruyor. Orada masada bıçak vardı. Allah'tan keskin değildi. Onunla vurmaya çalışıyor. Masada oturan bir beyefendi de adama müdahale etti. Ben de kaçarken onu yakaladım. Polise telefon açtık. Çevredeki esnaflar adamı linç etmeye çalıştı ancak biz sakinleştirdik. Şahsı da polise teslim ettik” dedi.

    İşletmesinde kadınlara yönelik istihdam sağladığını ve ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını söyleyen İnce, “Ben kendim de bir esnaf olarak benim burada 20 tane de çalışanım var. Bu 20 çalışanımdan 15'i kadın. Biz burada yaşanan olaya çok üzüldük. Kadına şiddete de ‘hayır' diyoruz. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Hanımefendi de taburcu olduğunu öğrendik. Hayatımda ilk defa böyle bir olaya şahit oldum. Ben kendi erkekliğimden utandım. 15 yıldan beri esnafım, Soma'da ve kendi işletmemde böyle bir olay yaşandığı için çok üzüldüm. Şahıs kalkıp eşine saldırıyor. Keşke olmasaydı” ifadelerini kullandı.

    Olayı görerek saldırgana müdahale eden çiftlerden Zuhal Yurttaş saldırganın serbest bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Yurttaş şunları söyledi:

    'Bu adam ve bunun gibiler 3 gün 5 gün nezarette yatıp çıkmasınlar'

    “Eşim o şiddet olayını görünce masadaki peçeteliği adama fırlattı. Ben ne olduğunu anlamadan adam kadına bıçakla saldırdı. O anda da ben ve eşim müdahale etmeye çalıştık. Çok üzücü bir olaydı ve orada küçücük bir bebek vardı. O bebek de zarar görebilirdi. Ben bir kadın olarak bu durumdan çok rahatsızım. Türkiye’de artık kadın cinayetlerinin bitmesini istiyorum. Bu adam ve bunun gibiler 3 gün 5 gün nezarette yatıp çıkmasınlar. Hak ettikleri cezayı alsınlar ki bir daha aynı şeyler yaşanmasın. Benim o an gözüm görmedi, hiç bir şey düşünemedim. Sadece o kadın ve bebeğinin zarar görmemesini istedim. Bugün yine aynı şeye şahit olsam aynısını yaparım. Artık kadınlarımız şiddet görmesin. Anlaşamıyorlarsa boşansınlar ama kadına şiddet uygulanmasın.” 

    'Bir kadına el kaldırıldığında aynı muameleyi gördüğüm her yerde yaparım'

    Kadına şiddete müdahale eden çiftlerden İsmail Şen ise “Ne kabadayılık ne de kahraman olmak gayesinde değilim. Bir kadına el kaldırıldığında aynı muameleyi gördüğüm her yerde yaparım. Ben peçete kutusunu fırlattım kendisine olayı görünce kendisine vurmadım. O esnada bir itiş kakış meydana geldi. Daha sonra kaçmaya kalkıştı. Arkasından gittim ve engellemeye devam ettim. Daha sonra karşısına çıkarak ‘Kadına değil bana vur’ dedim. O esnada arkadaş benden özür diledi. Polis merkezinde ifade verirken kadınla da görüştük bana teşekkür etti” açıklamasında bulundu.

    Etiketler:
    bardak, Bıçak, Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Kadına şiddet, Manisa
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