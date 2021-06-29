TGS: Bülent Kılıç’a müdahale eden polisler hakkında idari soruşturma başlatıldı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), AFP muhabiri Bülent Kılıç’a müdahale eden polisler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Taksim'de 19. Onur Yürüyüşü'nü takip ederken polisin boğazına bastırarak ve ters kelepçeyle gözaltına aldığı Agence France Press (AFP) muhabiri Bülent Kılıç'la ilgili Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS) açıklama geldi.

TGS, Bülent Kılıç’a müdahale eden polisler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. TGS’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, soruşturma kararının İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın kendilerine ilettiği belirtildi.

TGS’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

”İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, üyemiz Bülent Kılıç’a saldıran polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını bize iletti. Bu adımı olumlu bulmakla birlikte caydırıcı cezalar beklediğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı ifade ettik. Cezasızlığa son”

İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, üyemiz Bülent Kılıç’a saldıran polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını bize iletti. Bu adımı olumlu bulmakla birlikte caydırıcı cezalar beklediğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı ifade ettik. Cezasızlığa son! #NefesAlamıyoruz pic.twitter.com/ro084i4Z2U — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) June 29, 2021

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