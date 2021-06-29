CHP'li Çeviköz'den Bakan Soylu'ya: Cihatçı grup liderine vatandaşlık verilmesi bilginiz dahilinde midir?

CHP İstanbul Milletvekili Çeviköz, Suriye’de faaliyet gösteren Ecnad’üş Şam adlı cihatçı grubun lideri Ebu Hamza’nın “Manar Al-Shami' ismiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesiyle ilgili Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Halk TV'nin ANKA'dan aktardığına göre Çeviköz, "Kişiye ait olduğu belirtilen T.C. numarası ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı No ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden sorgulama yapıldığında kamuoyuna yansıyan iddiaların doğru olduğu görülmektedir" dedi ve Soylu’ya şu soruları yöneltti:

Bahse konu kişiye T.C. vatandaşlığı verilmeden önce hakkında Emniyet Müdürlüğü/ Jandarma Komutanlığı tarafından tahkikat yapılmış mıdır? Yapıldıysa, bu tahkikatın sonucu nedir?

Bahse konu kişi, T.C. vatandaşı olma şartları arasında bulunan milli güvenlik ve kamu düzenine herhangi bir tehlike oluşturmamak şartına uymakta mıdır?

Bu kişiye T.C. vatandaşlığı verilmesi bilginiz dahilinde midir?

Bahse konu kişi, T.C. vatandaşı olma şartlarının hangilerini sağlamaktadır?

T.C. vatandaşlığı verilen yabancı sayısı kaçtır? Bu kişiler daha öncesinde hangi ülkelerin vatandaşlığına sahiptirler?

ABD’li gazetecinin eski El Kaide komutanı olduğunu iddia etmişti

ABD'li gazeteci Lindsey Snell, eski El Kaide komutanı olduğu iddia edilen Al-Shami'nin Türkiye vatandaşlığı aldığını belirtmiş ve T.C. kimlik kartını paylaşmıştı. Al Shami’nin 'Ecnad'üş Şam' adlı cihatçı grubunun liderlerinden Ebu Hamza olduğu ve daha önce de Ukrayna vatandaşlığı aldığı iddia edilmişti.