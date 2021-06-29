Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 15 yaralı

Diyarbakır’da, pazarcı esnafı ile bir kıraathane sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.