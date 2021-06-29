İçişleri Sözcüsü Çataklı: İhraç edilen 2 bin 164 kişi hakkında kamu görevine iade kararı verildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bakanlığımız bünyesinde 39 bin 597 kişi kamu görevinden çıkarılmış olup bunlardan 39 bin 85'i OHAL Komisyonu'na itirazda bulunmuştur. Şu ana kadar bu başvuruların 38 bin 93'ü neticelendirilmiş, 35 bin 929'u hakkında ret, 2 bin 164'ü hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ,FETÖ nedeniyle görevinden ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre son dönemlerde sosyal medya mecraları üzerinden bir takım tutarsız, hayatın olağan akışana, devletin işleyişine, ciddiyetine ve prensiplerine uygun olmayan paylaşımlar yapıldığını bildiren Çataklı şunları söyledi:

"FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin geri dönüşleri veya iadeleriyle ilgili dedikodu kaynaklı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan tezviratları hayretle ve ibretle takip ediyoruz. Birçok kurumun işleyişini töhmet altında bırakmayı hedefleyen, amacı FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak ve FETÖ ile mücadeleye sekte vurmak olan anlayışla geçtiğimiz süreçte de birçok kez karşılaştığımız malumdur. Bilindiği üzere kamu görevinden çıkarılma işlemleri; örgütsel eylemlerde bulunma, hakkındaki yürütülen adli soruşturma, kovuşturmalarda elde edilen veriler, ByLock kullanıcısı olma, örgüt talimatıyla hesap açma ve para yatırma, kapatılan dernek veya sendika üyeliği gibi kamuoyunun vakıf olduğu kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğuna yönelik hakkında duyum, bilgi, iddia bulunan personele yönelik kurumlarınca detaylı tahkikat yapılmakta, başta kolluk birimleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belgeler talep edilmekte, adli sürece dair durum tespiti yapılmakta ve tahkikat sonucunda elde edilen veriler belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek personelin kamu görevinden çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilmektedir."

"Geçmişte kamu görevinden çıkarılma işlemlerine karşı çıkanların bugün, kamu görevine iade edilenlerin sanki hiçbir kritere bakılmaksızın birilerinin tavassutuyla iade edildiği gibi gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan şaibe oluşturma çalışmaları manidardır" diyen Çataklı, açıklamasına şöyle devam etti:

"OHAL Kararnameleri ile Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 39 bin 597 kişi kamu görevinden çıkarılmış olup bunlardan 39 bin 85'i OHAL Komisyon'una itirazda bulunmuştur. OHAL Komisyonu'nca şu ana kadar bu başvuruların 38 bin 93'ü neticelendirilmiş, 35 bin 929'u hakkında ret, 2 bin 164'ü hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir."